iPhonote vous propose aujourd’hui un nouveau concours en partenariat avec MacWay pour gagner une Batterie Novodio PureWatt Go 4K 4000 mAh Lightning et micro-USB (39,99€).

Cette batterie nomade dispose de 4000 mAh, ce qui salut largement suffisant pour recharger complètement votre iPhone. Elle dispose d’un connecteur Lightning, mais également un micro-USB ainsi elle sera compatible avec tous vos appareils, mais autres qu’Apple. Tout le monde peut doc participer et tenter sa chance !

« Rechargez votre Iphone et votre Android en même temps avec une batterie de poche, tel un couteau suisse de la batterie », Idéal pour la plage et pour la rentrée !

« Avec la PureWatt Go 4K de Novodio, vous ne risquez pas d’oublier votre câble de charge ! En effet, cette batterie externe intègre directement tous les câbles nécessaire à son utilisation. Son format de poche et son poids plume vous permettront de la glisser dans une poche ou un sac et de l’emporter partout avec vous. De plus, vous n’aurez pas à choisir entre la recharge de votre iPhone ou celle de votre smartphone Android, puisque le câble Lightning et le câble micro-USB sont utilisables en même temps ! »

Participation

Pour participer via Twitter, il suffit de suivre notre compte @iPhonote, et de partager le tweet suivant :

Concours : Batterie Novodio PureWatt Go 4K 4000 mAh Lightning et micro-USB à gagner ! https://t.co/IzYwFrB07Z pic.twitter.com/ZmxgtZ1CoL — Le Mag Apple (@iPhonote) 30 mai 2017

Pour participer via Facebook, il suffit d’aimer notre page BlogiPhonote , et de partager la publication suivante :

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 2 juin 2017 en fin de journée. Le gagnant sera ensuite contacté pour nous fournir son mail afin que MacWay puisse lui envoyer son cadeau !