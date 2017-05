Goat Simulator PAYDAY, le jeu de simulation de chèvre est de retour !

Vous aimez les chèvres ? Vous aimez les jeux ? Alors vous adorerez Goat Simulator : Payday, le nouveau jeu de simulation de chèvre développé par le studio Coffee Stain.

Dans cette nouvelle version, votre objectif en tant que chèvre de vous échapper du zoo pour aller faire des casses de banque. Dans votre aventure, vous serez accompagné de 4 nouveaux bandits principaux : un flamant rose volant, un dauphin en fauteuil roulant, un chameau cracheur et une superbe chèvre.

Pour trouve des braquages faciles à faire, vous pouvez utiliser la base de données FARCENET qui regorge de petits « boulots stupides pour occuper vos gars. Mais on s’en fout. Ça paye bien. » Ensuite, vous n’aurez plus qu’à dépenser votre pognon dans divers objets et masques…pour avoir plus de style !

Attention toute même, les forces de police sont à vos trousses, mais heureusement vous pourrez vous échapper à bord de voitures volées…car c’est bien trop cher de la payer !

Caractéristiques :

4 nouvelles chèvres principales absolument géniales. Sérieusement. On dirait qu’elles sortent direct d’un flim d’Al Pancake.

L’une peut voler et contrôler les cerveaux, l’autre grimper n’importe quelle surface en fauteuil roulant, et la troisième peut cracher l’eau qu’elle emmagasine dans son dos. Dégoûtant.

Achetez des masques pour cacher votre identité et ainsi empêcher la police de vous attraper. Ou juste pour avoir l’air cool.

14 nouveaux mutateurs sont à débloquer. Je ne rigole pas. Il y a trop pour compter sur les ongles.

Et j’ai déjà dit que vous pouviez voler et conduire des voitures ?

› Télécharger Goat Simulator : Payday dans l’App Store : 5,49€