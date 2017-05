De nouvelles publicités pour attirer les utilisateurs Android vers l’iPhone

Il y a environ une semaine, Apple lançait son mini-site « Switch » une nouvelle section sur son site Web expliquant avec de courtes vidéos, comment les utilisateurs d’Android pouvaient facilement passer à l’iPhone.

Apple a ajouté de nouvelles publicités, trois au total. La firme de Cupertino passe de la sécurité à la fluidité et la synchronisation des contacts de l’iPhone.

Ces nouvelles vidéos favorisent la capacité de l’entreprise à déployer rapidement des correctifs de sécurité importants via les mises à jour logicielles iOS. Apple fait également l’éloge des performances sans heurts du smartphone tout en mettant en évidence un transfert facile des contacts via l’application Move to iOS pour ceux qui se déplaceraient volontiers vers un iPhone.