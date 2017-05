myCANAL : bientôt compatible Siri et des fiches films / séries plus détaillées

L’application myCANAL a reçu une nouvelle mise à jour sur iOS apportant plusieurs nouveautés dont le support de Siri dans les prochains jours.

Cette nouvelle mouture numérotée 2.2.1 permet la reprise de lecture de vos films et séries, directement sur tous vos écrans. L’éditeur en a également profité pour donner un coup de frais aux fiches programmes, lesquelles sont désormais plus détaillées, et même les séries ont droit à leur propre fiche.

Canal+ prévient ses utilisateurs qu’une nouvelle plateforme VoD a été mise en place pour prévoir l’arrivée de beaucoup de nouveautés dans les prochaines mise à jour…encore secrètes…dont certaines très attendues !

Autre innovation du jour, l’app est enfin compatible avec l’assistant vocal Siri mais il faudra attendre encore un peu avant d’en profiter réellement, prévient l’éditeur. Enfin, les utilisateurs pourront reprendre leur série directement à partir du bon épisode

› Télécharger myCANAL gratuitement dans l’App Store