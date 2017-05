Apple, Facebook et d’autres soutiennent la protestation des personnes transgenres au Texas

Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) et 12 autres entreprises de haute technologie aux États-Unis ont envoyé une lettre au gouverneur Greg Abbott du Texas, demandant de ne pas signer la nouvelle norme « Bathroom bill » qui est discriminatoire pour les étudiants transgenres.

Dans cette lettre, les différents chefs d’entreprise expliquent que « l’autorisation de toute loi discriminatoire au Texas créerait des problèmes pour nos employés et nos entreprises. » Parmi les signataires, en plus de Tim Cook et Mark Zuckerberg, il y a aussi le PDG de Google Sundar Picahi, le Président de Microsoft Brad Smith et le chef de la direction de Jeff Wilke de Worldwide Consumer Amazon.

Ce projet de loi obligerait les étudiants transgenres à utiliser les toilettes qui correspondent au genre indiqué sur le certificat de naissance. Cette norme a été vivement critiquée, cependant, non seulement par les groupes LGBT, mais aussi par de nombreux entrepreneurs nationaux.

Dans la lettre envoyée à Abbott, on peut lire : «…nous sommes gravement préoccupés que cette loi qui peut faire perdre la réputation d’un Texas ouvert et amical aux entreprises et aux familles. Notre capacité à attirer, recruter et retenir les meilleurs talents ici, notre pouvoir pour encourager les transferts d’affaires au Texas, et toutes les extensions et les investissements dans l’État seraient affectées par cette norme. La discrimination est mauvaise et n’a pas sa place que ce soit au Texas ou dans tout autre État dans notre pays. Nos perspectives de croissance reposent sur nos valeurs et notre engagement envers la diversité et de l’inclusion ».

Une lettre similaire a été envoyée en 2016 au gouverneur de la Caroline du Nord, juste après une proposition d’une loi similaire. Cette disposition a été abrogée en partie grâce au gouverneur démocrate Roy Cooper.