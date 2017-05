Wozniak : les grandes innovations technologiques viendront de Tesla et non d’Apple

Interviewé par Bloomberg à l’occasion du C2 Trade Show à Montréal, le co-fondateur d’Apple Steve Wozniak a parlé de technologie et d’Apple.

Selon Wozniak, les plus grandes innovations technologiques des années à venir proviendront de Elon Musk et Tesla, et pas d’Apple : « Le Tesla Model S est un succès parce que Musk a construit lui-même la machine. Lorsque vous faites quelque chose de vraiment penser à ce que vous aimeriez créer, savoir ce que vous voulez et ce que vous offrez au monde, c’est alors que vous pouvez créer les meilleurs produits. »

Wozniak déclare qu’avec la taille et l’âge d’Apple met l’entreprise dans une position défavorable en matière d’innovations réelles qui pourraient « changer le monde » : « Des entreprises comme Google, Facebook, Apple et Microsoft ont vraiment changé le monde, mais maintenant c’est Tesla. Toutes ces sociétés sont nées de jeunes esprits et ont réussi à faire de grandes choses. Cependant, Apple a bien sûr changé, mais sa position actuelle ne lui permet plus d’innover aussi facilement qu’avant. »

Pour Wozniak, avec 286 milliards dollars en cash, Apple est une société « qui l’a fait », mais elle ne sera plus à la tête de la prochaine révolution technologique.

Toutefois, Wozniak espère que Siri deviendra plus intelligent et être capable mieux connaître les mots du dictionnaire :