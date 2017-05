Apple publie 4 nouvelles vidéos pour améliorer la prise photo avec l’iPhone 7

Apple continue à vous expliquer à travers 4 nouvelles vidéos comment prendre les meilleures photos et vidéos depuis votre iPhone 7 et 7 Plus.

Ces vidéos viennent ainsi s’ajouter au petit guide en ligne « How to shoot on iPhone 7 » grâce auquel vous apprenez à bien maîtriser votre iPhone et immortaliser les meilleurs moments de votre vie. Apple propose notamment un guide pour prendre une photo en jouant avec la lumière ambiante de la rue, un autre pour apprendre à utiliser la Grille et le mode HDR, un troisième pour jouer avec le contraste des couleurs, et un dernier pour faire la photo d’une silhouette avec le soleil an arrière-plan.

Ces clips durent en moyenne une quarantaine de secondes, suffisamment pour que les utilisateurs puissent comprendre comment tirer partie de toutes les fonctionnalités de l’appareil photo de l’iPhone 7.