L’application Plans dévoile l’Apple Park dans les moindres détails

Nous vous révélions récemment que l’application Plans permettait de découvrir l’ampleur du site Apple Park en 3D. Nous attention une meilleure couverture de la zone du campus : la mise à jour récente de Plans l’a fait !

Cette mise à jour inclue une vue complète et très détaillée des buildings en 3D, des routes menant vers et hors du campus ainsi que vers d’autres destinations, des chemins piétons… On peut apercevoir le théâtre Steve Jobs, le centre de remise en forme… La carte montre même un petit étang artificiel qui se trouve à l’intérieur du principal bâtiment « spatial ».

Certains détails manquent encore mais cela devrait vite évoluer.

Le dernier passage de drone au-dessus d’Apple Park a révélé un campus presque prêt pour accueillir ses salariés. Les meubles sont arrivés la semaine dernière tandis que quelques finitions sur les espaces verts étaient apportées. Les salariés ont déjà commencé à migrer dans certaines zones d’Apple Park telles que dans la division R&D. Plus de 12 000 salariés sont attendus dans les 6 mois à venir.

Rappelons tout de même l’envergure du chantier ! l’Apple Park a élu domicile sur un ancien campus HP. Il s’agissait, alors, de remplacer 260 000m2 de béton par de l’herbe, de la végétation locale et des constructions intelligentes alimentées par des sources d’énergie durable.