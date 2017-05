La fin du support pour l’iPhone 3GS, certains MacBook Air/Pro et autres produits Apple

La liste des produits absolètes d’Apple s’allongera à compter du 30 juin prochain, c’est du moins ce que laisse entendre une liste récupérée par 9to5Mac. L’iPhone 3GS, d’anciens MacBook Air/Pro et borne AirPort Express.

Voici la liste complète des produits qui deviendront obsolètes :

MacBook Air – 11pouces, mi 2011

MacBook Air – 13 pouces, mi 2011

MacBook Pro – 13 pouces 2011

MacBook Pro – 15 pouces 2011

MacBook Pro – 17 pouces mi 2009

MacBook Pro – 17 pouces 2011

iPhone 3GS 16 et 32 Go 2009

airPort Express 820.11n – 1er génération

Les produits obsolètes incluent les produits qui ne sont plus fabriqués depuis plus de 5 ans (depuis moins de 7 ans au maximum). Avant cette période, les propriétaires d’iPad, d’iPhone, d’iPod ou de Mac peuvent bénéficier d’une réparation et obtenir des pièces auprès d’Apple ou des centres de services agréés.