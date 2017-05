Astuce iOS 10 – Dénicher des restaurants à l’aide d’emojis

Par habitude, les données et les informations recherchées sur iOS pour faciliter notre quotidien transitent par l’assistant vocal Siri ou via le moteur de recherche intégré Spotlight.

L’un est activé par une pression soutenue sur le bouton Home tandis que le second est accessible en opérant depuis n’importe quelle page un glissement de doigt partant du milieu vers le bas de l’écran ou en assurant le même geste mais cette fois-ci vers la droite depuis la page d’accueil. Le champ de recherche est alors assailli de mots clés permettant de filtrer la nature de la recherche.

Par exemple, une soirée entre amis décidant au dernier moment de se rendre au restaurant peuvent inspecter les établissements proches géographiquement en saisissant la mention « restaurants » agrémentée du nom de la commune dans laquelle les festivités doivent se poursuivre. Une astuce permet néanmoins de rendre la manipulation encore plus rapide et aussi plus ludique. En effet il suffit d’insérer dans le champ de recherche l’emoji correspondant au type de restauration souhaitée (pizzeria, fast-food, brasserie…).

La géolocalisation embarquée liste alors sites avoisinants correspondant au type d’emoji utilisé et prélevé depuis la série nourritures et boissons. D’ailleurs, les utilisateurs qui ont plus soif que faim peuvent également appliquer cette astuce en utilisant par exemple la pinte de bière ou le verre à cocktail.