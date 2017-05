Snapchat vient d’acheter une compagnie de drones

Avec l’acquisition d’une compagnie de drones, Snapchat pourrait conquérir un nouveau marché ! Cette nouvelle acquisition est Crtl Me Robotics, un petit détaillant de drones basé à Venice Beach, en Californie.

A en croire Buzzfeed, Snapchat aurait payé pas moins d’1 million de dollars pour acquérir cette entreprise. Le fondateur de Ctrl Me Robotics, Simon Saito, rejoindra l’équipe Snapchat pour un rôle qui n’a pas encore été spécifié et profitera des atouts et équipements de l’entreprise.

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise permettant le partage instantané de photos et vidéos s’intéresse de près aux drones. En début d’année, des rapports indiquaient même que l’entreprise travaillait sur la création d’un drone équipé d’une caméra capable de filmer et de prendre des photos. Avec cette acquisition, le projet de créer des drones caméra Snapchat devient concret !

Rappelons que la société possède une division appelée Snap labs qui est toute spécialement dédiée au travail de recherche et développement. Les technologies liées à l’impression 3D ou à la reconnaissance faciale font partie des missions de ce service.