Le jeu Skullgirls iOS et Android révolutionne le monde du jeu de combat

Skullgirls est un jeu de combat RPG en 2D. Il a été créé il y a 4 ans à destination des PC. Aujourd’hui on le retrouve gratuitement sur Android et iOS.

Ce jeu est censé offrir l’une des meilleures expériences visuelles sur mobile et ce, notamment, grâce aux images 2D dessinées à la main. Skullgirls possède un système de progression RPG impressionnant qui permet aux joueurs de collectionner et personnaliser plus d’une douzaine de personnages : de les débloquer, de les faire évoluer et de les équiper de coups spéciaux et de blockbusters.

Il s’agit enfin d’un jeu de combat pour tous ! Les novices peuvent bénéficier du mode « assistance » qui leur permet de prendre un rôle plus basique et tactique dans le combat.

Vous trouverez dans le jeu Skullgirls un mode Histoire qui inclue des évènements quotidiens, des entrainements ainsi que des compétitions de combats professionnels où les joueurs peuvent se battre les uns contre les autres pour débloquer de nouveaux combattants.

Attention : ceux qui téléchargeront le jeu pendant la première semaine pourront débloquer un bonus exclusif ! Vous avez donc jusqu’au 31 mai pour télécharger Skullgirls !

› Télécharger Skullgirls gratuitement dans l’App Store