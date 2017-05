Instagram : du nouveau pour les messages directs et support du mode paysage ou portrait

Instagram a annoncé deux nouvelles fonctionnalités pour les messages directs dont le support des images en mode paysage ou portrait, en plus de la possibilité de partager des liens.

Désormais, les utilisateurs peuvent ainsi envoyer des liens avec un aperçu et du texte, et même avoir un lien vers une adresse pour l’ouvrir ensuite dans l’app Maps. Il est également possible d’ajouter un numéro de téléphone ou encore une URL. Voilà de petites nouveautés bien pratiques.

Si la nouvelle fonction des liens est déjà disponible, il faut attendre peut-être un peu avoir droit au mode paysage ou portrait.

› Télécharger Instagram gratuitement dans l’App Store