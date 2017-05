Monster Buster: World Invasion, jeu en réalité augmentée, disponible sur l’App Store

Aujourd’hui, le développeur indépendant « Tag of Joy » annonce la sortie de Monster Buster : World Invasion, un jeu de collection et de combats de monstres en réalité augmentée, dans l’App Store pour iPhone et iPad.

Armés avec des scanners basés sur localisation et les caméras de leurs smartphones, les joueurs partent explorer l’environnement du monde réel et capturer les créatures espiègles errant dans les environs avant que l’invasion des monstres devient incontrôlable.

« Nous espérons que les quarante monstres excentriques dans Monster Buster : World Invasion conquerront les cœurs des joueurs et qu’ils les encourageront à sortir au dehors et jouer, dit Šarūnas Ledas, le PDG de Tag of Joy. Le jeu est assez détendu pour qu’il soit attirant pour la plupart des gens. En plus, nous croyons que le système élaboré de fabrication, les batailles passionnantes et les monstres personnalisables vont vraiment attirer l’attention de joueurs. »

Ce jeu de combats et de collection avec un tour à la réalité invite les joueurs à explorer le monde réel pour découvrir de monstres nouveaux, trouver des coffres au trésor et collecter des ingrédients pour la fabrication de biscuits et boissons. Afin de collecter les monstres, les joueurs mettent leurs monstres face à face avec les sauvages, et utilisent leurs capabilités spéciales pour vaincre les créatures indomptées.

Les monstres de joueurs gagnent de l’expérience au fil des combats, et chaque niveau supérieur leur permet d’augmenter leur chance, d’améliorer leurs attaques ou leurs compétences de défense. En plus des combats en réalité augmentée, les joueurs peuvent choisir le mode « combat rapide » qui leur offre la possibilité de combattre les monstres sans partir de la maison.

Cependant, quoiqu’il soit possible de gagner l’expérience et de ramasser le butin, il n’y a pas d’option dans le mode du « combat rapide » de capturer des nouveaux monstres, donc, les joueurs sont quand même obligés de sortir dans le monde réel pour chercher leurs opportunités.

› Télécharger Monster Buster : World Invasion gratuitement dans l’App Store