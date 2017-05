App de la semaine : Apple vous offre le jeu « Klocki » !

Après Eggggg la semaine dernière, c’est au tour de « klocki » développé par le développeur Maciej Targoni de devenir l’App de la semaine. Apple a ainsi choisi de mettre en lumière pour les 7 prochains jours ce casse-tête ultra minimaliste commence à froid, sans introduction, son défi est d’autant plus immersif.

Pour réussir à réorganiser les cases afin de former une ligne continue, commencez plutôt par les coins et les contours, vous verrez que les autres pièces tomberont plus facilement en place.

C’est un jeu relaxant intègrent beaucoup d’éléments différents. « Le but du jeu est de relier les différents types de lignes ensemble. La musique et les sons relaxants ont été créés par Wojciech Wasiak. »

