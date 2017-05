Apple publie une nouvelle vidéo dédiée à la Journée de la Terre

Apple vient de partager une nouvelle vidéo dans sa série destinée à la Journée de la Terre 2017, alors qu’elle est terminée depuis plus d’un mois. Mais qu’importe il n’est jamais trop tard pour faire bien. La vidéo intitulée « Does My iPhone Believe In Reincarnation ? » se concentre sur Liam, le robot conçu par Apple avec pour objectif de démonter et recycler les composants de l’iPhone qui ne fonctionnent plus.

Une fois que le robot Liam a désossé l’iPhone, il est effectivement capable de récupérer les matériaux avant de les réutiliser dans d’autres appareils par exemple. Liam est extrêmement performant puisqu’il peut Chaque démonter jusqu’à 1,2 millions d’iPhone par an.

L’objectif premier pour Apple est d’utiliser des matériaux recyclés à 100% pour ses futurs appareils, afin d’éviter l’extraction de minéraux et d’autres matières premières.