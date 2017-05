Enfin un iPhone pour Donald Trump…mais avec une seule application !

Si jusqu’ici le Président américain Donald Trump avait un Samsung Galaxy S3, il était temps pour lui de passer à l’iPhone, ne serait-ce que pour une question de sécurité nationale. Le S3 n’était plus vraiment au goût du jour à ce sujet.

Désormais, Trump a droit à l’iPhone, mais attention, ce n’est pas jouer, ni même écouter de la musique ou toutes autres distractions. Ah si ! Il a droit d’utiliser une seule application qui n’est autre que Twitter, comme le rapporte le site Axios.

C’était vraiment le moment pour lui de changer son téléphone, parce que sur la toile, Donald Trump avait quelque peu été la cible de railleries avec son Galaxy S3 avec lequel on le voit sur la photo ci-dessus.

Maintenant, Trump peut enfin utiliser son iPhone pour…faire des tweets et c’est tout ! En effet, son entourage souhaite qu’il passe un minimum de temps derrière l’écran de son téléphone. Et même ses tweets ne sont pas toujours les bienvenus, c’est pourquoi on lui demande d’utiliser Twitter avec parcimonie.