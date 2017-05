Crazy Taxi Classic passe en gratuit au lieu de 5,49€ + support du 64 bits

Pour fêter la sortie prochaine Crazy Taxi Gazillionnaire, SEGA nous annonce que la version originale de Crazy Taxi est désormais gratuite, contre 5,49 € auparavant.

Si la gratuité est une excellente nouvelle, sachez que le studio a mis en place un système publicitaire pour combler le trou. Ce n’est pas grâce en soi dans la mesure où elle n’apparaît pas à tout bout de champ. Pour couronner le tout, SEGA a fait en sorte de rendre le jeu parfaitement compatible avec les derniers iPhone/iPad en ajoutant le support du 64 bits.

Sinon, le principe reste le même, vous devez gagner le plus d’argent possible en transportant vos clients à travers les rues bondées…mais attention de nombreux obstacles se dresseront devant vous partout dans la ville ainsi que dans les parkings souterrains. Vous devrez également faire des dérapages pour gagner encore plus l’argent. Serez-vous à la hauteur d’un vrai Taxi Fou ?

Et SEGA vous invite dès à présent à vous entrainer avec Crazy Taxi Classic, car l’action est sur le point de démarrer sur Crazy Taxi Gazillionnaire ! Pas le temps de ralentir, les clients et leur alcoolisme plus ou moins prononcé vous attendent.

› Télécharger Crazy Taxi gratuitement dans l’App Store