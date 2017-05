Jonathan Ive devient le nouveau « Chancellor » du Royal College of Art

Le directeur du design d’Apple, Jonathan Ive a une nouvelle fois été gratifié par un honorifique statut, celui de « Chancellor » par le du Royal College of Art, lequel succède à James Dyson.

Paul Thompson, recteur du Royal College of Art, a déclaré pour l’occasion : « Nous sommes ravis d’accueillir Sir Jony Ive comme nouveau chancelier. C’est un grand honneur d’être rejoint par le concepteur mondial de sa génération, qui a produit une technologie et un design toujours innovants et commercialement performants. En tant que chancelier, Jony incarne les idéaux de la technologie et de l’excellence du design de la RCA, inspirant les étudiants et le personnel et nous permettant d’éduquer la prochaine génération d’artistes et de designers de premier plan. »

De son côté, Jony Ive exprime aussi sa joie : « Je suis ravi de formaliser ma relation avec le RCA, compte tenu de l’influence profonde que le Collège a eu sur tant d’artistes et de designers que j’admire. Notre équipe de conception comprend de nombreux anciens élèves de RCA, qui incarnent les valeurs fondamentales du Collège. Je suis impatient de conseiller le collège et les étudiants, en espérant que mon expérience s’avère utile dans leur travail. »

Jony Ive entrera dans sa nouvelle fonction de Chancellor à compter du mois de juillet, et ce durant les 5 prochaines années.