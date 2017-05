Grand jeu PriceMinister : gagner un séjour de rêve aux Maldives, ça vous tente ?

Du 15 mai eu 27 juin, PriceMinister organise un Grand Jeu concours de mise en vente ! Pour participer et tenter un séjour de rêve d’une semaine aux Maldives pour deux personnes, mais aussi pleins d’autres lots, il vous suffit de revendre les objets dont vous vous ne servez plus, c’est aussi simple que ça !

Plus clairement, chacune de vos ventes représente une chance de gagner, donc si vous vendez deux objets vous avez deux chances, trois objets est égal à trois chances, et ainsi de suite. En fait, plus vous vendez plus vous avez de chance de repartir avec un très joli cadeau.

Voici les lots à gagner :

Un séjour de rêve aux Maldives d’une semaine pour deux personnes

Une semaine en Grèce tout inclus pour deux personnes

Un weekend à Venise pour deux personnes

Et d’autres lots : appareil photo reflex, valise, fujifilm instax, bouée licorne, et plus encore

Vous trouverez toutes les informations sur les conditions de participation à cette adresse. PriceMinister vous donne tout un tas de conseils pour réussir vos ventes, et ainsi augmenter vos chances de repartir avec un très beau lot ! Pour participer, il suffit de cliquer sur l’image ci-dessous :