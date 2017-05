PES 2017 débarque enfin sur l’App Store !

Après le flop de FiFA qui n’a pas su séduire les joueurs pour plusieurs raisons, voilà que PES 2017 fait son entrée dans l’App Store avec à la clé les plus grands clubs comme FC BARCELONA, LIVERPOOL FC, BORUSSIA DORTMUND, en plus des licences officielles des meilleurs joueurs et équipes d’Europe, d’Amérique latine et d’Asie !

Le studio KONAMI a conçu un titre parfaitement optimisé pour les écrans tactiles, le gameplay est de premier ordre (rien à avoir à d’autres jeux de foot sur iOS) : « Vivez une expérience de football réaliste sur votre téléphone grâce aux mouvements naturels des joueurs, aux passes précises et aux tactiques détaillées ! »

En revanche, l’éditeur ne semble pas avoir jugé utile de proposer des championnats ou encore d’ajouter de vraies équipes, ce qui est bien dommage. Malgré tout, vous aurez droit à des joueurs stars comme Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Andres Iniesta et Gerard Pique. Ce sera à vous de faire vos propres équipes à l’aide de recruteurs, d’agents ou d’enchères de recruteur.

Côté graphisme, rien à redire, le rendu est parfait ! Par ailleurs, vous avez la possibilité de défier des amis en Match local ou affronter d’autres joueurs grâce au mode Match en ligne.

› Télécharger PES 2017 gratuitement dans l’App Store