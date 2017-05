Apple offre des cours Swift à un niveau supérieur

Après Swift Playgrounds, l’app dédiée aux enfants qui veulent apprendre à développer des applications iOS, Apple a lancé un nouveau cours dédié aux étudiants plus âgés. Il est maintenant accessible de la maternelle jusqu’au niveau universitaire.

Il s’agit d’une série de cours où les étudiants doivent apprendre à coder en Siwft, en vue de créer des applications mobiles. Tim Cook a déclaré à plusieurs reprises que tout le monde devrait apprendre à coder, en proposant même un cours obligatoire dans les écoles à côté des sujets classiques comme l’anglais et les mathématiques. Il faut savoir que seulement aux États-Unis, 1,53 millions de personnes ont trouvé un emploi dans le monde du développement d’applications iOS.

L’avantage de langage Swift est qu’il a été simplifié au plus haut point pour permettre même aux novices d’apprendre à coder plus facilement et d’une manière bien plus ludique que les autres langages. Comme l’a confirmé par Lisa Jackson, Vice-présidente de l’Environnement, Politiques et Initiatives Sociales d’Apple : « Pour développer en Swift, il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme en science informatique, car cela peut être le premier langage de programmation à apprendre. En dépit d’être si simple, Swift vous permet de créer des applications très complexes. »

Ce nouveau programme est conçu pour les normes scolaires des États-Unis et est enseigné sur deux semestres, jusqu’à la deuxième année de collège. Ce sera aux élèves de prendre la décision d’y participer, et Apple offrira toutes les ressources et les livres gratuitement nécessaires pour guider les enseignants et les élèves.

L’objectif d’Apple est d’apprendre le langage Swift aux plus jeunes, afin de créer une base solide de développeurs d’applications iOS pour l’avenir.

