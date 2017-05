Présentation de la SmartCam HD Evo Wi-Fi motorisée de Novodio

À l’approche de l’été, il est bien de mettre votre domicile sous vidéo surveillance, car en effet c’est la période la plus propice aux cambriolages. Afin d’avoir toujours un œil sur votre maison/appartement, il existe des systèmes très simples d’utilisation comme la SmartCam HD Evo Wi-Fi motorisée de Novodio.

Cette petite caméra est non seulement petite mais elle est aussi compatible Wi-Fi, cela signifie que peu importe où vous êtes vous pouvez toujours rester connecté à votre résidence.

De plus, la SmartCam HD Evo est utilisable depuis n’importe quel navigateur internet, ainsi que compatible avec iOS et Android grâce des applications dédiées. Il suffira juste de scannez le QR Code placé sur la caméra, entrez le mot de passe par défaut pour que votre SmartCam HD Evo soit fonctionnelle.

La caméra dispose d’une résolution HD 720p (1280 x 720), et offre une vraie qualité d’image même en mode nuit grâce à ses 11 LEDs infrarouges situées autour de la lentille (portée de 10m). Pour l’avoir tester, on peu vous dire que le résultat est réellement au rendez-vous. Vous pouvez également enregistrer des vidéos ou prendre ds photos depuis l’application, lesquelles s’enregistreront directement dans votre smartphone. Sachez que plus votre connexion est bonne plus l’image en temps réel sera fluide.

Notez que l’utilisateur est également en mesure de balayer la pièce manuellement depuis l’application, de gauche à droite et de bas en haut. Ainsi, la caméra est en mesure de surveiller tout un espace,jsuque dans les recoins d’un lieu.

Autre point important. Dans le cas où vous n’êtes pas connecté, sachez que la SmartCam HD Evo garde un oeil sur votre intérieur. Elle dispose en effet d’un détecteur de mouvement et de son, permettant de prévenir son propriétaire par une notification qui lui est envoyée dès lors qu’un problème survient. Vous pouvez aussi paramétrer la caméra pour déclencher un enregistrement automatique à chaque alerte.

Alors si vous avez besoin de sécuriser votre habitat, voilà une solution très intéressante, sans même parler du prix de 79,99€ qui est vraiment dérisoire pour un tel dispositif.

La SmartCam HD Evo Wi-Fi motorisée de Novodio est disponible dès à présent sur le site de MacWay, où vous trouverez également des informations complémentaires. Le produit est vraiment de qualité dans tous les sens du terme pour un tarif si peu cher.