iPhone 8, une présentation en vidéo de la maquette, plus de nouveaux schémas

L’iPhone 8 a encore eu droit à son lot de rumeurs avec la fuites de nouveaux éléments, en plus d’une prise en main de l’appareil en vidéo réalisée par Benjamin Geskin. Le leaker propose en effet une courte vidéo qui permet de se rendre un peu plus compte des changements opéré sur le futur iPhone.

On apprend rien de plus mais ces dernières fuites viennent renforcer peu à peu tout ce qui s’est déjà dit : un écran OLED bord à bord, l’intégration du Touch ID dans l’écran, un double APN à la verticale, un pourtour en acier inoxydable et le dos en verre qui n’est pas sans rappeler celui de l’iPhone 4/4S.

La vidéo offre un bel aperçu de ce qui peut nous attendre à l’automne prochain lors de l’annonce officielle d’Apple. À première vue, l »iPhone 8 semble assez réussi coté design, reste à voir ce que cela donnera en main.

Que pensez-vous de cet iPhone 8 ?