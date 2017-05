GeekBench 4 – Évaluer l’efficacité d’un dispositif iOS

Les utilisateurs appréciant maîtriser les compétences offertes par un iPhone, un iPad ou un iPod touch peuvent radiographier les entrailles du dispositif iOS en installant Geekbench 4.

L’application, prévue pour fonctionner sur les appareils mobiles estampillés de la Pomme croquée équipés au minimum d’iOS 9.0, évalue les performances de chaque composant embarqué. Parmi ceux-là, on recense le processeur et la mémoire dont les aptitudes matérielles et logicielles sont appréciées.

GeekBench assure également les répercutions ressenties sur les ressources du dispositif iOS lorsque des applications sont actives. Elles sont illustrées et mesurées à travers des rapports enrichis de statistiques. Les informations récoltées sont détaillées en fonction du noyau (single-core ou multi-core).

Elles peuvent également être opposées avec les performances relevées sur d’autres appareils. GeekBench vient de bénéficier d’une récente mise à jour qui lui permet de prendre en charge les performances graphiques.

› Télécharger Geekbench 4 dans l’App Store : 1,09€