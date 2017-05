iOS 11, Safari devrait offrir une meilleure expérience

Daring Fireball nous apprend qu’Apple serait en train de faire tout une série de changements dans son navigateur Safari Mobile qui sera intégré dans iOS 11. Grâce à eux, l’expérience utilisateur sera plus facile sur tous les sites. Il explique que Safari adoptera le format open source AMP (Accelerated Mobile Pages).

L’AMP est un format mis en place par Google en 2016 qui vise à accélérer et améliorer le confort de lecture sur mobile. Avec la version actuelle, les pages Web fonctionnent différemment et sont plus lentes que les sites qui utilisent l’AMP.

Ce changement permettra donc à toutes les pages Web beaucoup plus rapide et plus lisse, sans aucune sorte de ralentissement et quelle que soit l’AMP Google.

La confirmation est venue d’un ingénieur d’Apple, en expliquant que la mise en œuvre de Google AMP permettra d’avoir un meilleur comportement de Safari est ce, sur tous les sites, ajoutant qu’Apple a décidé de ralentir la vitesse du défilement de page à un moment donné. C’est pourquoi, la prochaine version de Safari devrait offrir une expérience plus rapide et un défilement identique sur tous les sites.