iPad Pro 10,5, une version non-officielle avant sa possible présentation à la WWDC

La WWDC 2017 devrait être très intéressante dans la mesure où Apple pourrait révéler au grand jour son nouvel iPad Pro de 10,5 pouces, aux côtés d’iOS 11, macOS 10.13, tvOS 11 et watchOS 4.

Alors que la conférence des développeurs n’aura lieu que le 5 juin, Benjamin Geskin a réalisé un nouveau concept tirant partie des rumeurs, assez minces toutefois, mais qui donne un premier aperçu de la future tablette pommée.

Tout d’abord, cet iPad Pro devrait se doter d’un écran de 10,5 pouces, avec peut-être des bords légèrement plus fins – 7mm sur les côtés, et près de 19mm en haut et en bas. Grâce cette bordure générale moins imposante, Apple l’aurait donc réussi à agrandir la surface de l’écran à 10,5″.

Il est possible que ce nouvel iPad Pro vienne renforcer la gamme en vue de remplacer à terme l’iPad de 9,7 pouces. Rappelons d’ailleurs que la firme californienne songerait à supprimer l’iPad mini sous peu, d’après certaines sources, mais sans date précise.

Attendons la WWDC qui se déroulera dans une quinzaine de jours, afin de constater ou non l’arrivée de cet iPad Pro de 10,5 pouces.