Samsung se chargerait de la production des écrans OLED l’iPhone en 2018

Alors même que l’iPhone 8 ne verra le jour qu’en automne, Apple et Samsung auraient déjà conclue un nouveau partenariat quant à la production des écrans OLED destinés à l’iPhone de 2018. Malgré les nombreux procès qui l’ont opposé à Apple, le géant coréen aurait toujours ses faveurs…au moins sur ce point.

Samsung est en effet l’un des plus importants producteurs d’écran OLED, et pour Apple, il s’agit également d’avoir un fournisseur capable de répondre à ses exigences en terme de qualité, tout comme en sa capacité de production.

Selon les propos tenus par The Bell, Apple et Samsung auraient récemment signé un accord pour la fourniture de 180 millions de panneaux OLED l’année prochaine. Apparemment, cette commande serait deux fois supérieur à celle des écrans OLED nécessaires à l’iPhone 8.

Le site explique par ailleurs qu’un modèle disposera d’un écran OLED de 5,28″ et un autre écran OLED de 6,46″, ce qui signifie deux nouvelles tailles d’écran possibles pour 2018…

Cette information nous laisse penser qu’Apple projetterait de remplacer le LCD sur ses autres iPhone dès 2018 pour harmoniser sa gamme, et surtout proposer une qualité d’image bien meilleure.

Pour rappel, les avantages fondamentaux de l’OLED se situent dans une baisse importante de la consommation d’énergie par rapport au LCD, un noir bien plus profond et des couleurs beaucoup plus vives. Les premiers résultats devraient se ressentir avec l’iPhone 8 dès cet automne.

Si Apple souhaite toujours faire de moins en moins appel à Samsung, pour le simple que raison que la firme coréenne est aussi un concurrent influent, au-delà du fait d’être son fournisseur, elle devrait continuer à travailler avec Samsung pendant au moins les deux prochaines années.