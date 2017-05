Accord : Nokia et Apple mettent fin à leurs litiges

Nokia et Apple semble avoir trouvé un accord pour régler définitivement leur différend juridique en concluant un nouvel accord de licence et de coopération commerciale. Aux termes de l’accord, Apple reprendra les ventes de produits numériques appartenant à Nokia, y compris la ligne Withings qui pendant des mois n’était plus disponible dans l’Apple Store en ligne et physique.

Le litige a commencé en décembre 2016, lorsque Nokia a décidé de poursuivre Apple pour le vol de plusieurs brevets. En réponse, la firme de Cupertino a décidé de retirer du magasin tous les produits liés à la marque Nokia, dont Withings.

Quelques mois plus tard, les deux entreprises ont finalement enterré l’âge de guerre avec en plus un accord de coopération commerciale. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Nokia fournira des produits à Apple et des services d’infrastructure de réseau, alors que le géant américain remettra dans ses magasins tous les accessoires et les produits de la marque Nokia.

La nouvelle a été confirmé par Apple : « L’accord entre les dirigeants de Nokia et Apple veillera à ce que ce partenariat dur efficacement à l’avenir, avec des avantages pour les entreprises et les consommateurs. Nous sommes heureux de cet accord et d’avoir résolu le litige ; nous sommes convaincus qu’une relation d’affaires intéressante est née avec Nokia. »

En revanche, Apple n’a pas donné de détails sur cet accord, mais il semblerait qu’elle ait payé une certaine somme à Nokia relative à ses licences.