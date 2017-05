Fuites des coques de l’iPad Pro 10,5 pouces

L’iPad Pro 10,5 pouces serait en route pour la WWDC, mais avant cela, de nouvelles fuites permettent déjà d’en apprendre un peu plus. En effet, deux sources ont publié des photos de supposées coques de protection destinées à cette tablette qu’Apple pourrait présenter à la conférence des développeurs début juin.

(via ShaiMizrachi)

Sur ces deux photos, on voit deux découpes inhabituelles, l’une serait pour le micro, et l’autre au centre reste encore un mystère. Et on constate sans problème que la taille de la coque surpasse celle de l’iPad Pro 9,7 pouces.

(via VenyaGeskin1)

Ce sont pour l’heure, les seules informations que nous connaissons sur cet iPad Pro 10,5″, mais le voile devrait être assez vite levé. Apple profitait de la WWDC pour l’annoncer, peut-être même aux cotés d’un nouveau MacBook Pro comme cela a été dit dans les rumeurs.