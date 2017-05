Apple Pay disponible cet été au Crédit Agricole !? Tout dépend des notes sur l’App Store ?

Alors que les clients du Crédit Agricole attendent depuis très longtemps le support d’Apple Pay, voilà que la banque diffuse aujourd’hui une nouvelle mise à jour de son app Ma Banque avec un petit message d’incitation à la bonne note sur l’App Store.

Elle explique que peut-être, s’il y a beaucoup de notes à 5 étoiles, Apple Pay pourrait dans le courant de l’été : « Apple Pay vous manque et c’est tout à votre honneur. C’est avec détermination, engagement et sans esprit péremptoire que nous l’affirmons : le message de chacune et de chacun est clairement passé. Peut-être qu’un élan massif de notes à 5 étoiles pourrait permettre à vos désirs de devenir réalité ? Et ce n’est pas de la poudre de perlimpinpin. Mais pour l’instant, soyons pragmatiques et efficaces, profitons des anomalies corrigées, et engageons-nous vers une belle version pour l’été. »

Alors même si c’est histoire de récupérer de bonnes notes ici et là, il n’y a maintenant plus de doute, avec ou sans ces notes à 5 étoiles, Apple Pay devrait normalement être rendu disponible au Crédit Agricole dans les prochaines semaines. C’est une excellente nouvelle, si l’on tient compte du temps qu’il aura fallu avant d’y avoir droit…mais attendons tout de même que ce soit le cas avant de réellement se réjouir.

› Télécharger Ma Banque (Crédit Agricole) gratuitement dans l’App Store