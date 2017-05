Apple Car, la voiture autonome prise sur le fait en vidéo !

Après les photos fin avril des premiers tests de voiture à conduite autonome en Californie, la Lexus RX450h revient aujourd’hui dans une vidéo publié par nos confères de MacRumors.

Comme la dernière fois, la voiture est bardée de capteurs et de caméras, autant sur les côtés que sur le toit. Il s’agit exactement du même véhicule, ce qui ne laisse plus de place au doute…Apple travaille bel et bien sur un système de voiture automne.

Apparemment, cette vidéo a été capturée la 101 North, à la sortie vers l’University Avenue à Palo Alto. On ne voit pas tout à fait si le conducteur tient ou non le volant, mais il est certain que tous ces capteurs et le LIDAR Velodyne ne sont là simplement pour faire joli !