Astuce OS X – Quitter les applications en une seule manip

Les utilisateurs traitant simultanément plusieurs tâches sur un MacBook ne disposent pas forcément d’une taille d’écran adaptée pour travailler confortablement. L’écran est vite parasité visuellement par l’accumulation et la superposition de fenêtres ouvertes.

Le réflexe commun à de nombreux utilisateurs consiste à transiter par le raccourci clavier cmd + Q depuis chaque programme actif afin d’épurer cette pollution visuelle. Une autre solution, plus radicale et plus rapide consiste à solliciter les fonctions d’Automator. Après l’avoir ouvert via le dossier Applications, choisir Applications parmi les propositions de documents. Saisir « quitter toutes les applications » dans le moteur de recherche intégré présent dans l’onglet Actions.

Sélectionner puis glisser son icône affiliée de la gauche vers la droite avant de l’enregistrer en veillant à lui attribuer un nom qui puisse identifier sa fonction. L’endroit choisi comme chemin d’accès doit demeurer rapidement accessible, le Bureau apparaissant comme une alternative cohérente. L’icône ainsi accessible adapte la fermeture collective de toutes les applications ouvertes simplement en double cliquant dessus.

Pour rendre la manipulation réalisable, il est nécessaire d’attribuer les autorisations indispensables à Automator via le menu Accessibilité de l’onglet Confidentialité lié au menu Sécurité et confidentialité des Préférences Système.