Apple invité à la Maison Blanche le mois prochain

La Maison Blanche a convié de nombreuses grandes entreprises de nouvelle technologie telles qu’Apple, Facebook, Google… le mois prochain afin de débattre sur l’immigration, la modernisation de l’état, le big data… Le Président Trump a initié cette réunion sous la houlette du nouveau conseil technologique américain et ce, dans le but de moderniser le gouvernement et les services accordés aux citoyens.

Ce nouveau conseil technologique a pour raison d’être de faire évoluer les agences fédérales vers des services gouvernementaux « plus intuitifs, conviviaux et efficaces ».

A terme, des ingénieurs devraient être missionnés pour de courtes périodes par la Maison blanche afin d’effectuer des tâches bien spécifiques.

Ce ne sera pas la première fois que Tim Cook, le directeur général d’Apple, vient en aide au gouvernement Trump et ce, malgré s’être vivement opposé à la politique d’immigration du Président des Etats-Unis.

Cook s’en explique dans une lettre ouverte adressée à ses salariés : « Il est plus astucieux de participer à la partie plutôt que d’être mis sur la touche ».

