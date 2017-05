Apple publie 4 nouvelles vidéos « How to shoot on iPhone 7 »

Apple a sorti une nouvelle série de quatre vidéos sur sa chaîne YouTube dans le cadre de l’apprentissage de la photo avec l’iPhone 7, baptisé « How to shoot on iPhone 7 ». Ces nouveaux spots ont été conçus pour enseigner aux clients comment prendre les meilleurs clichés possibles avec sur leur iPhone 7 Plus, convertir leurs photos en noir et blanc, ou encore les modifier directement depuis l’appareil.

Apple vous apprend ici à prendre bien en main le zoom optique 2x et le zoom numérique jusqu’à 10x. Il est également question de choisir le bon filtre pour votre photo, du recadrage ou encore du selfie.

Grâce à ces astuces, les clips permettent autant aux débutant qu’aux plus expérimentés de comprendre exactement le fonctionnement de leur iPhone 7 et iPhone 7 Plus.

Retrouvez tous les petits guides vidéo d’Apple sur son site.