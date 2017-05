Ghouls’n Ghost Mobile débarque sur l’App Store !

Comme promis, Capcom a publié son nouveau d’arcade classique Ghouls’n Ghost Mobile sur l’App Store qui a fait l’histoire des jeux vidéos. Il s’agit d’un jeu de plateforme sorti pour la première fois en 1988 sur différentes consoles comme la Sega Mega Drive et le PC Engine SuperGrafx.

Le gameplay est très similaire à celui de Ghosts’n Goblins. Le cavalier à pied, vêtu d’une plaque de blindage est capable de courir, sauter, monter les escaliers et utiliser divers types d’armes. Quand vous êtes touché la première fois, il se retrouve en ses sous-vêtements, et la deuxième fois, il meurt instantanément transformé en un tas d’os.

Le jeu est à un très haut niveau de difficulté divisé en six niveaux, dont un cimetière, l’île flottante du lac, le village de Ville Ruin in Flames, la Grotte de cristaux et descente dans l’abîme, le Château de Loki/Lucifer ou encore la salle du Trône de Loki/Lucifer, autrement dit le boss final.

Le gameplay est très bien pensé et est clairement optimisé pour l’écran tactile de l’iPhone. Vous avez des contrôleurs invisibles à gauches qui permettent d’aller à gauche et à droite, et des boutons pour sauter et attaquer. Si ce réglage est le meilleur, mvous gardez le choix de les personnaliser dans les paramètres du jeu.

Le mode classique reproduit la dynamique d’origine, dans lequel le joueur doit passer tous les niveaux en tuant des ennemis et des boss.

› Télécharger Ghouls’n Ghost Mobile depuis l’App Store : 1,09€