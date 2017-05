Be My Eyes – Devenir les yeux d’un malvoyant

Si l’amitié et la complicité nées d’un handicap relaté dans le film Intouchables a su justement toucher près de vingt millions de spectateurs au cinéma, l’application Be My Eyes joue sur la même corde sensible… mais dans la vraie vie.

Une fois téléchargée sur un dispositif iOS 9.2 minimum, elle vient en complément des petites attentions déjà pensées par Apple comme VoiceOver qui facilite l’usage d’un iPhone pour les utilisateurs malvoyants. Le programme leur permet de solliciter l’aide des utilisateurs valides lorsque certaines situations le nécessitent. Orientation, passage de certaines zones dangereuses, signalement des dates de péremption sur les emballages… les contextes sont nombreux.

Une notification est envoyée aux personnes valides inscrites. La première qui y répond active la visioconférence. Elle peut alors apporter son assistance à l’utilisateur malvoyant qui oriente son smartphone de manière à illustrer les conditions ou circonstances impliquant de l’aide. La connexion entre les différents protagonistes s’opère via le microphone intégré. Afin d’assurer la sincérité des interventions, les utilisateurs complaisants peuvent être évalués par ceux malvoyants.

