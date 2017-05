Spotify recrute la plus grande spécialiste des fusions acquisitions pour assurer son développement

Le choix de Spotify s’est dirigé vers Sheila Spence qui fut longtemps spécialiste des fusions et acquisitions du géant WPP. Le directeur financier de l’entreprise de diffusion de musique en streaming, Barry McCarthy, confirme le choix de la compagnie : « Spence est une figure célèbre dans le business du numérique et des nouvelles technologiques. Elle a passé les dix dernières années à assurer le développement de la compagnie WPP. »

C’est officiel, donc : Spence commencera le 30 mai. Et pour préparer son arrivée, Spotify entrera en bourse au plus tard cette année ou en début d’année prochaine. On estime sa cotation boursière à 13 milliards de dollars. Si tout se passe comme prévu, la vente de ses actions devrait permettre à Spence de s’amuser à acquérir les entreprises qu’elle cible.

Jusqu’à maintenant, le géant de la diffusion de musique en streaming a privilégié des dépenses et acquisitions modestes. L’entreprise se concentrait surtout sur le recrutement d’équipes d’ingénieurs. La plus grosse acquisition de Spotify semble être celle d’Echo Nest, société leader de l’intelligence musicale, pour un montant de 60 millions de dollars.

Affaire à suivre…