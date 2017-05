Apple Pay, quand un développeur passe outre la sécurité de la puce NFC de l’iPhone [Vidéo]

Normalement réservée à Apple Pay, le système de paiement sans contact conçu par Apple, la puce NFC a été crackée par le dévelopeur Elias Limneos, connu pour ses excellents tweaks Cydia qu’il crée en faveur du jailbreak.

En effet, Elias a réussi à exploiter la puce NFC d’Apple Pay, ce qui lui a permis d’interagir avec d’autres éléments NFC, comme un badge, et même faire apparaître plusieurs notifications sur son iPhone 6 à leur approche.

Et pour montrer que son exploit fonctionne, il a fait une démonstration vidéo où en effet le NFC est détourné de son rôle premier, celui de valider en particulier des achats en magasin à l’aide de terminaux compatibles NFC.

Bien sûr, sa solution n’est compatible qu’avec les appareils jailbreakés, plus précisément avec l’iPhone 6/6S et iPhone 7. Il proposera un tweak sur Cydia prochainement, mais sans date précise. Et surtout, il reste à savoir comment les utilisateurs pourront en profiter pleinement… Toutefois, on lui reconnait encore une fois cette prouesse qui n’est pas à la portée de tous, voyez par vous-mêmes :