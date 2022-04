Plex a publié une mise à jour majeure pour sa plateforme multimédia et son application Apple TV officielle.

Les changements apportent deux nouvelles sections appelées Plex Discover et Universal Watchlist et offrent ainsi une expérience plus facile pour trouver, enregistrer et regarder des films et des émissions de télévision, quel que soit le service sur lequel ils se trouvent.

« À partir d’aujourd’hui, avec deux mises à jour majeures, la plate-forme mondiale de streaming multimédia Plex devient la seule application dont vous avez besoin pour trouver un film ou une série, servant de fenêtre sur TOUS vos services de streaming gratuits et payants. Plex est la première et la seule plate-forme de streaming à offrir des films, des émissions et des émissions de télévision en direct gratuits financés par la publicité, ainsi que la possibilité de rechercher facilement n’importe quel titre jamais créé et de créer une liste personnalisée pour tous les films et émissions qui vous intéressent, peu importe où ils se trouvent. »

Plex a cité une étude récente qui a révélé que près de 50% des personnes interrogées avaient du mal à savoir sur quel service afficher un certain contenu, et 44% supplémentaires avaient du mal à trouver quelque chose à regarder. En moyenne, un utilisateur a activé au moins quatre services de streaming, donc Plex Discover vise à « faire pour le streaming multimédia ce que Google a fait pour Internet ».

Discover a son propre onglet (l’icône de la boussole), mais il peut également être trouvé dans la section Universal Watchlist. Discover fonctionne également pour les films et programmes inédits.

« Si le titre n’est pas disponible sur un service que vous avez, ajoutez-le simplement à la nouvelle liste de surveillance universelle Plex – un moyen facile de garder une trace de tout ce que vous voulez regarder. Cela signifie que vous n’avez plus à faire défiler pendant des heures à la recherche de quelque chose à regarder. Plex vous montrera également les nouveaux titres disponibles à partir de votre liste de contrôle universelle lorsqu’ils atterriront sur l’un de vos services. Étant donné que Plex Universal Watchlist sait ce que vous voulez regarder, nous serons toujours en mesure de vous dire où le regarder, même s’il n’est plus sur le service sur lequel vous l’avez vu pour la première fois. »

Les nouveaux Discover et Universal Watchlist ont tous deux été publiés en version bêta, mais sont également disponibles pour tous dans l’application Apple TV.