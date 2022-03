Apple annonce qu’elle s’associera à l’Organisation internationale du travail, à l’Organisation internationale pour les migrations et à des experts en formation du monde entier pour soutenir les initiatives du Supplier Employee Development Fund destinées aux personnes travaillant dans les entreprises de sa chaîne d’approvisionnement.

Le nouveau Supplier Employee Development Fund de 50 millions de dollars annoncé par Apple élargira l’accès aux opportunités de formation et de développement professionnel. Le fonds propose également des partenariats avec des sujets actifs dans la défense des droits, des universités et des organisations à but non lucratif qui aideront l’entreprise dans son engagement à donner la parole à ceux qui travaillent dans la chaîne d’approvisionnement et à promouvoir la connaissance et le respect des droits des travailleurs dans tous les secteurs.

L’initiative comprend également un soutien aux programmes de droits des travailleurs créés par l’Organisation internationale du travail (OIT) pour ceux qui travaillent dans les chaînes d’approvisionnement en électronique, et un soutien au travail que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) mène pour élargir l’offre de formation en le domaine des droits et d’étendre l’adoption de ses outils de pointe dans le secteur du recrutement responsable.

Apple a également publié son 16e rapport annuel sur les personnes et l’environnement dans notre chaîne d’approvisionnement, qui offre un compte rendu complet de la manière dont Apple et ses fournisseurs soutiennent les travailleurs engagés dans la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, et comment ils font la transition vers l’énergie propre et investissent dans des technologies de pointe.

Les nouvelles initiatives de formation d’Apple rendront la formation et les cours disponibles pour les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement du monde entier, avec des programmes initialement disponibles pour ceux qui vivent aux États-Unis, en Chine, en Inde et au Vietnam. Ces nouvelles initiatives renforcent l’engagement de longue date d’Apple à investir dans les personnes travaillant dans la chaîne d’approvisionnement et à promouvoir la diffusion des meilleures pratiques de fabrication dans le monde entier. À ce jour, les programmes de formation développés pour les personnes travaillant dans les entreprises de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ont touché plus de 5 millions de personnes, tandis que plus de 23 millions de travailleurs de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ont suivi un cours essentiel sur leurs droits.