Un développeur a découvert que le Mac Studio contient 64 Go de stockage interne, mais que seulement 2 Go sont réellement utilisés par l’écran.

Comme l’a souligné le développeur « Khaos Tian », le Studio Display n’utilise que 2 Go de ses 64 Go de mémoire NAND interne. Un peu d’espace libre peut être nécessaire pour les mises à jour du firmware, mais les 62 Go inutilisés sont apparemment inutiles pour le moment. Apple n’a pas confirmé la quantité de mémoire interne du Studio Display dans ses spécifications techniques.

La découverte n’est pas une surprise, étant donné que le Studio Display contient une puce A13 Bionic et le système d’exploitation iOS 15.4. Aucun des appareils dotés du processeur A13 comme les iPhone n’a jamais été disponible dans des configurations de stockage inférieures à 64 Go, ce qui pourrait suggérer que de plus petites quantités de mémoire NAND sont incompatibles avec le contrôleur de stockage de l’A13 et qu’Apple l’a utilisé pour cette option.

De plus, le Studio Display contient exactement la même puce A13 Bionic 2,65 GHz, la configuration de caméra frontale ultra large 12MP avec Center Stage et la configuration de stockage de base de 64 Go que le « iPad » de 9e génération.

Le Studio Display utilise alors un connecteur d’alimentation non standard à l’arrière, mais bien qu’il soit techniquement amovible, il est préférable de ne pas le faire sans assistance technique.

Alors que la plupart des moniteurs d’ordinateur utilisent un connecteur d’alimentation standard qui vous permet de connecter et de retirer facilement le câble, Apple a emprunté une voie différente vers le Studio Display en utilisant sa propre connexion pour le câble, en plus d’expédier le moniteur avec le câble déjà connecté. et en place.

Dans les notes de version du moniteur, Apple déclare que « Le cordon d’alimentation n’est pas amovible ». En fait, il est physiquement possible de le faire, mais il est fortement déconseillé d’éviter les problèmes de câbles et les dommages.