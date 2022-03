Le futur Mac Pro Apple Silicon pourrait fusionner deux processeurs M1 Ultra en une seule méga puce avec jusqu’à 40 cœurs de processeur, 128 cœurs de processeur graphique, jusqu’à 256 Go de RAM, et plus encore.

Pour créer sa dernière puce M1 Ultra pour le nouveau Mac Studio, Apple a essentiellement lié deux puces M1 Max à l’aide de la technologie propriétaire UltraFusion. Selon certaines informations, la société pourrait utiliser la même technique pour créer une nouvelle puce pour le Mac Pro en combinant deux puces M1 Ultra. Provisoirement appelé « M1 Extreme », le prétendu chipset interconnecterait la matrice de quatre puces M1 Max individuelles pour créer une seule puce avec deux fois plus de cœurs CPU et GPU que le M1 Ultra.

Cela créerait essentiellement une puce Mac Pro avec jusqu’à 40 cœurs de processeur, dont 32 cœurs hautes performances et 8 cœurs à économie d’énergie. La quantité de RAM pourrait doubler par rapport à la limite actuelle de 128 Go sur le M1 Ultra, atteignant 256 Go.

Le Mac Pro actuel basé sur Intel (le seul qui reste dans la gamme Mac) est disponible en standard avec un processeur Intel Xeon W à huit cœurs et 32 ​​Go de RAM, mais la machine peut être configurée avec un processeur jusqu’à 28 cœurs. et 768 Go de mémoire DDR4 ECC.

Si les rumeurs s’avèrent exactes, cependant, le Mac pro avec Apple Silicon sera équipé de la nouvelle puce M1 Extreme avec les spécifications suivantes :

CPU : 40 cœurs, 32 cœurs hautes performances et 8 cœurs pour économiser de l’énergie

GPU : 128 cœurs

RAM : 256 Go

Bande passante mémoire : 1,6 To/s

Moteur neuronal : 64 cœurs

L’aspect le plus intéressant de cette transition se situera avant tout côté GPU. Le Mac Pro actuel peut être configuré avec deux cartes Radeon Pro W6800X Duo avec 64 Go de mémoire GDDR6 chacune et des cartes Afterburner supplémentaires pour accélérer les opérations vidéo. Nous serons très intéressés de savoir comment le M1 Extreme se comparera aux GPU Mac Pro actuels.

Il ne reste plus qu’à attendre la prochaine WWDC en juin pour savoir ce qu’Apple nous réserve.