Tap to Pay : Focus sur la nouvelle fonctionnalité NFC de l’iPhone

La technologie n’a jamais cessé d’évoluer lorsqu’il s’agit d’offrir des facilités sur le plan des transactions monétaires. Depuis les PME (Porte-Monnaie Électroniques), les systèmes de paiement ont connu un long chemin jusqu’aux paiements sans contact qui se démocratisent. La technologie NFC (Communication en Champ Proche) y est pour beaucoup et s’est développée à petit pas. En considérant ces évolutions du marché, la marque Apple décide d’aller encore plus loin avec sa nouvelle invention. Mais avant de vous y plonger, revenons à quelques notions de base.

L’évolution des solutions de paiement et le tremplin de la NFC

La traditionnelle carte bancaire et les TPE (Terminaux de Paiement Électronique) sont aujourd’hui presque ‘’à l’ancienne’’. Après le développement effréné d’internet, les paiements en ligne se sont de plus en plus développés. Au départ, un règlement sur le net nécessitait la saisie des données bancaires afin d’enclencher le processus de paiement, mais aujourd’hui plusieurs chemins mènent à Rome. Il y a quelques années, de nouvelles inventions ont vu le jour et ont facilité le processus : Les portefeuilles électroniques bancaires et le NFC qui permet à l’iPhone d’analyser les cartes d’identité par exemple.

Le développement des systèmes de paiement

Les portefeuilles électroniques représentent l’un des nombreux moyens ayant permis l’évolution des solutions de paiement. Ce sont des processeurs spécifiques permettant d’effectuer plusieurs types d’opérations en ligne ; achat d’articles, transactions financières, etc., le tout sans entrer vos coordonnées bancaires. Le principe est simple : Le portefeuille électronique implique un compte que vous créez en votre nom auprès de l’organisme de gestion de portefeuille de votre choix (via son site ou son application). Le compte contient vos coordonnées personnelles liées au portefeuille, ainsi que les coordonnées bancaires d’un de vos modes de paiement que le portefeuille sécurisera pour vous. Cela vous évite de saisir vos données bancaires à chaque opération en ligne et de protéger ses informations sensibles avec le gestionnaire qui se charge de les archiver en toute sécurité. Vous n’avez alors qu’à entrer partiellement vos identifiants de portefeuille créés (le serveur d’authentification se chargera du reste) et votre opération passera en deux trois clics ! Dans un univers connecté où les menaces sont de plus en plus persistantes et pernicieuses, cette réduction de la divulgation des données a été une avancée très appréciée.

La massification des solutions de paiement : Cas des casinos en ligne

Etant donné l’intérêt des français pour les jeux de hasard en ligne, très prisés et boostés encore plus par la digitalisation accélérée qui a suivi le covid, les casinos en ligne ont totalement intégré les banques virtuelles comme moyens de paiement pour leurs expansion. Outre les cartes bancaires conventionnelles, les portefeuilles bancaires par exemple ont la particularité de faciliter les virements de gains et les dépôts de fonds pour les mises. Cela n’a donc fait que renforcer la notoriété des casinos en ligne au vu de la sécurité offerte par ces portefeuilles électroniques. Ainsi, il suffit de consulter une liste des meilleurs sites de casinos français pour se rendre compte qu’ils proposent tous des processeurs électroniques parmi les plus sûrs et les plus fiables. Bien conscients du fait que les parieurs sont obnubilés par l’idée de récupérer rapidement leurs gains, ces casinos en ligne ne se limitent toutefois pas à cette solution. Nombreux sont en effet ceux qui passent aux cryptomonnaies, tout en restant ouvert à toute innovation qui pourrait sécuriser et booster davantage les transactions financières.

Le NFC, passerelle des systèmes de paiement vers un niveau supérieur

La Communication en Champ Proche est une technologie qui a réellement pris son envol en France en 2011 après plusieurs expérimentations diverses sur les mobiles en 2005. Cependant elle était déjà exploitée à fond dans des pays comme la Chine vers les années 2004. Elle permet un échange très rapide de petites données entre deux appareils sans qu’il n’y ait de couplage. Avec deux terminaux qui doivent être très proches (3 à 4 cm), l’échange se fait très simplement vu que les terminaux fonctionnent selon le principe d’émetteurs radio et n’ont donc besoin d’aucune source d’énergie pour fonctionner étant muni de micro-antennes. Cette fonction a naturellement facilité tous les paiements physiques ou, pour effectuer un règlement, l’on insérait diverses cartes de crédit dans les TPE classiques (Terminaux de Paiement Électroniques). Aujourd’hui, le NFC permet aux mobiles de communiquer avec les terminaux de paiement et facilite la vie de milliers de personnes. Si votre carte de paiement ou même votre portable est doté de la technologie NFC, il suffira de rapprocher votre tag NFC des nouveaux « TPE sans contacts » et le tour est joué ! Un palier a clairement été franchi avec cette technologie très pratique qui a initié l’ère des paiements sans contact, mais la roue de l’innovation va bien entendu poursuivre sa marche.

L’iPhone transformé en Terminal de paiement avec le « Tap to pay »

Jusque-là, pour effectuer une opération avec le NFC, le commerçant ou le magasin dans lequel vous faites vos achats doit disposer d’un terminal sans contact, le TPE, avant que l’opération ne puisse être possible. C’était un point qui jusqu’aujourd’hui ne permettait pas d’exploiter dans certains pays le plein potentiel du NFC, certains commerçants ne disposant pas de TPE sans contacts ou même de TPE classiques pour diverses raisons, entre autres les charges supplémentaires engendrées. C’est à ce moment qu’intervient Apple, avec sa nouvelle Fonction Tap to Pay pour une fois de plus élever la technologie à un étage supérieur.

Comprendre la fonction « Tap to play » d’Apple

Le Tap to Pay d’Apple est une nouvelle fonction transformant les iPhone en terminaux de paiements sans contact à l’aide d’une application dédiée. Avec cette fonctionnalité, tout détenteur d’iPhone possédant la tech NFC pourra recevoir sur son appareil un paiement sans contact de tous les autres appareils compatibles (iPhone, cartes bancaires, ou même les montres connectées). Les transactions se feront plus rapidement avec l’Apple pay, car le portefeuille électronique d’Apple qui participait aussi au rajeunissement du domaine des Porte monnaies électroniques joue un rôle très important aujourd’hui dans le fonctionnement du Tap to Pay.

Apparu aux USA aux alentours des années 2014, L’Apple Pay s’est très vite différencié des autres acteurs du marché et s’est bâti une réputation dans le monde des banques virtuelles. Avec l’Apple Pay, aucun besoin de saisir ses données personnelles ou de mettre ses identifiants ; tout se joue avec la Biométrie. Avec le Touch ID ou le Face ID, un toucher de votre doigt ou un face à face à votre écran suffira à débloquer l’autorisation pour une transaction NFC ou pour l’accès à votre compte. Apple garantit la future compatibilité de son portefeuille électronique avec toutes les Banques afin que les commerçants puissent l’utiliser et accepter tous types de paiements sans contact de n’importe quelle banque sur l’iPhone, leurs nouveaux terminaux de paiement sans contact. Pour l’heure, l’utilisation du Tap to Play est réduite aux entreprises et commerçants américains qui disposent de l’Apple pay (90 %) ou souhaitent l’intégrer à leur mode de paiement. Shopify et Stripe sont les seules plateformes proposant les services du Tap to Pay à leurs clients professionnels, mais la liste sera bien entendu élargie plus tard dans l’année d’après les promoteurs.

Impact du « Tap to Pay » sur l’actuel système de NFC en place

Avec l’aide de son Portefeuille bancaire Apple Pay, Apple fait du Tap to pay une fonction qui permettra aux entreprises de recevoir tous types de paiement sans contact en toute simplicité. Voici quelques-unes des plus-values qu’il apporte dans son bagage :

La sécurité : Apple a déclaré que la nouvelle fonction Tap to Pay roule sur le même système qui rend son Apple Pay sécurisé : une technologie qui traite et crypte toutes les transactions effectuées depuis l’Apple Pay via l’iPhone. Même s’il vous arrivait d’effectuer une opération sur un autre appareil, la double authentification obligatoire de l’iOS 11 réduit grandement les risques.

Apple a déclaré que la nouvelle fonction Tap to Pay roule sur le même système qui rend son Apple Pay sécurisé : une technologie qui traite et crypte toutes les transactions effectuées depuis l’Apple Pay via l’iPhone. Même s’il vous arrivait d’effectuer une opération sur un autre appareil, la double authentification obligatoire de l’iOS 11 réduit grandement les risques. La Confidentialité : Les opérations effectuées par les utilisateurs d’Apple pay ou du Tap to Pay sont strictement confidentielles. Les promoteurs de la technologie eux-mêmes n’ont pas accès à ces informations ; ils ne savent pas qui achète quoi.

Les opérations effectuées par les utilisateurs d’Apple pay ou du Tap to Pay sont strictement confidentielles. Les promoteurs de la technologie eux-mêmes n’ont pas accès à ces informations ; ils ne savent pas qui achète quoi. La Commodité : Avec le Tap to Pay et la dextérité de l’iPhone, enregistrer des paiements devient très simple. Au niveau d’une caisse par exemple, le client sera invité à tout juste rapprocher son appareil compatible NFC (iPhone, Apple Watch, carte de crédit ou de débit, etc.) de l’iphone du commerçant et le paiement sera effectué en toute sécurité après que le client ait validé l’opération via son code de verrouillage, la technologie Face iD ou encore le Touch iD.

L’arrivée du Tap to Play a également le potentiel de réduire ou même d’éviter les dépenses supplémentaires à plus d’un titre. Cela est valable aussi bien pour les commerçants possédant déjà un iPhone, mais ne disposant pas de TPE classiques/sans contact, que pour les entreprises engagées dans les différents frais spécifiques de lignes ou de tenues liées à l’utilisation d’un TPE qui souhaitent amoindrir leurs charges. Une fois installé à la façon des technologies précédentes, le Tap to Pay apportera certainement un gros coup de pouce dans la fluidité et la praticité des systèmes de paiements existant jusqu’à présent.