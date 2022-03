Le gouvernement russe a décidé de censurer Internet, occultant également plusieurs réseaux sociaux. En conséquence, les applications VPN sont désormais parmi les applications les plus téléchargées sur l’App Store en Russie.

Comme l’a rapporté le cabinet d’analystes AppFigures, le nombre de téléchargements d’applications VPN en Russie a considérablement augmenté depuis le début du conflit. Depuis mardi, les applications VPN les plus populaires ont enregistré une augmentation de plus de 1 200% du nombre de téléchargements en Russie, à la fois sur l’App Store et sur Google Play Store.

Rien que le 1er mars, les applications VPN ont enregistré près d’un demi-million de téléchargements en Russie, contre une moyenne de 10 000 téléchargements par jour le mois dernier. Ce boom a été provoqué par la décision du gouvernement russe de bloquer l’accès aux réseaux sociaux et aux sites d’information. Grâce à un VPN, les utilisateurs peuvent contourner certains de ces blocages tout en naviguant sur le Web de manière anonyme, ce qui est important lorsqu’il s’agit d’un gouvernement qui surveille en permanence ce que les gens font sur Internet.

Le gouvernement russe a confirmé qu’il avait interdit Facebook et Twitter, qui n’y sont plus disponibles, pour ses citoyens. Officiellement, les plateformes ont été interdites pour avoir enfreint la loi russe, mais il s’agit clairement d’une tentative de censurer Internet et d’empêcher les gens d’accéder aux informations critiquant la Russie en raison de la guerre en Ukraine.

Au moment de la rédaction de cet article, l’App Store et Google Play sont toujours disponibles en Russie.

