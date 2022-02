Intel s’efforce de battre les puces Apple Silicon du Mac Bien que la société ait déjà introduit de nouvelles puces puissantes, elles sont loin d’être aussi efficaces que celles d’Apple. Maintenant, selon une feuille de route divulguée, une nouvelle puce Intel est en route, conçue pour battre le M1 à tous égards.

Avec les processeurs Intel de 15e génération, connus sous le nom de « Arrow Lake », la société veut battre les puces fabriquées par Apple. Cette fois, Intel donnera la priorité aux processeurs mobiles par rapport aux ordinateurs de bureau, en se concentrant sur l’efficacité énergétique et en offrant de meilleures performances. Pour y parvenir, Intel mutualisera ses ressources avec la technologie 3 nanomètres de TSMC. C’est la même société de semi-conducteurs qui produit également les puces Apple Silicon. Les nouveaux processeurs Arrow Lake devraient avoir des cœurs plus économes en énergie, afin que les ordinateurs puissent effectuer des tâches plus légères sans consommer trop d’énergie.

Cependant, alors que la puce M1 est déjà disponible et sera bientôt remplacée par la puce M2, le nouveau processeur d’Intel devrait arriver sur le marché fin 2023.

Intel pourrait même être en mesure de battre la puce M1 d’Apple, mais au moment où elle arrivera sur le marché, il sera peut-être trop tard. Selon le timing qui a fuité, quand Intel sortira le nouveau processeur « Arrow Lake », Apple sera en train de sortir la troisième génération de sa puce Apple Silicon pour Mac, qui sera certainement encore plus efficace et puissante que l’actuel M1.