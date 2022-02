Le chef de l’équipe de conception de Tesla, Franz von Holzhausen, a commenté les stratégies de conception et de lancement de produits d’Apple, se plaignant que la société n’offre plus quelque chose d’avant-gardiste.

Lors d’une interview sur le podcast Spike’s Car Radio, Holzhausen a déclaré que les appareils d’Apple ne sont que la continuation des anciens, « un léger raffinement de la même chose ».

« La partie triste des produits Apple d’aujourd’hui est qu’il n’y a rien à attendre. J’ai l’impression qu’ils ne sont qu’une continuation. Les différents appareils ne sont qu’un léger raffinement de la même chose. Du point de vue de l’inspiration, c’était difficile d’être super motivé quand on voit ce qu’ils font.

Je déteste le dire, mais je ne porte une Apple Watch que pour le côté fitness. Sinon je n’aurais trouvé aucune autre raison de l’acheter. »

Holzhausen est responsable de la conception des Tesla Model S, Model 3, Model X et Model Y, ainsi que du prochain Cybertruck. Il travaille chez Tesla depuis 2008 et était auparavant responsable du design chez Mazda et a dirigé la création du concept-car Mazda Kabura.

Que pensez-vous de cette déclaration ? Apple ne sait plus vraiment innover en matière de design ?