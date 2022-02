Le Washington Post rapporte qu’Apple a non seulement utilisé des accords de non-divulgation contre ses employés, mais a également menti aux investisseurs et à la Securities & Exchange Commission (SEC) sur ce point.

Apple affirme ne pas utiliser d’accords de non-divulgation (NDA) lorsque les travailleurs souhaitent signaler des abus ou d’autres actes illégaux sur le lieu de travail. Cependant, certaines sources disent le contraire.

Au cours des derniers mois, le mouvement #AppleToo a mis au jour certains cas de discrimination et de harcèlement au travail, l’entreprise étant accusée de faire peu ou rien pour limiter ces attitudes. L’utilisation des NDA pour cacher une mauvaise conduite aux investisseurs, aux régulateurs et aux clients est considérée comme contraire à l’éthique et, dans certains cas, même illégale.

Le rapport d’aujourd’hui explique qu’Apple a utilisé ces accords de non-divulgation et a même menti à leur sujet. Ces allégations pourraient conduire la SEC à ouvrir une enquête formelle contre Apple, car l’entreprise est accusée d’utiliser des NDA pour forcer les employés à ne pas parler publiquement des problèmes sur le lieu de travail, dissimulant également ces informations aux actionnaires.

Pour le moment, Apple n’a pas commenté la nouvelle.