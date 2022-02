Parmi les nouveautés d’iOS 15, nous trouvons également la prise en charge des clés numériques des voitures, des hôtels et des maisons HomeKit dans l’application Wallet. Le World Trade Center sera parmi les premiers établissements à mettre en œuvre cette fonctionnalité et à abandonner les clés physiques.

L’agence immobilière Silverstein Properties a annoncé qu’elle déployait la prise en charge de cette fonctionnalité dans tous les bureaux du World Trade Center. Grâce à cette nouveauté, les gens pourront ajouter le badge d’accès de l’entreprise dans Wallet, puis utiliser l’iPhone et l’Apple Watch pour ouvrir les portes des bureaux auxquels ils peuvent accéder. Pour déverrouiller l’accès, il suffit d’approcher l’appareil de la porte du bureau.

Avec le badge dans Wallet, vous pouvez également accéder aux centres de fitness, aux étages autorisés et aux espaces communs du bâtiment. Le processus de configuration est géré via l’application Inspire de Silverstein pour iPhone. Grâce à cette application, les employés et les locataires peuvent ajouter le badge à Apple Wallet directement sur iPhone et Apple Watch.

De plus, cette intégration permet à Silverstein de gérer facilement l’espace de bureau partagé. La société explique qu’une entreprise pourrait louer un bureau au World Trade Center lundi et mardi et une autre pourrait louer le même espace du mercredi au vendredi. L’accès sans contact à ce bureau peut donc être géré directement via l’application Wallet et l’application Silverstein sur iOS.

Apple travaille dur pour améliorer les fonctionnalités d’Apple Wallet, comme en témoignent non seulement les clés numériques, mais également les documents pouvant être ajoutés dans l’application.