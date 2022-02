Les dernières données d’IDC montrent que les expéditions d’iPad ont chuté de 1,6 million d’unités au cours du trimestre des fêtes par rapport à la même période il y a un an.

Malgré ce chiffre négatif, Apple a tout de même accru sa part de marché et son avance sur Samsung. Au total, Apple a expédié 17,5 millions d’iPad au quatrième trimestre 2021 contre 19,1 millions au même trimestre en 2020, soit une baisse de 8,6%.

La première explication est liée au marché des tablettes qui, après le boom de 2020 dû à divers confinements dans le monde et à de nombreuses autres personnes contraintes de travailler et d’étudier à domicile, a ralenti surtout au second semestre. Si l’on considère le seul quatrième trimestre, le marché a chuté de 11,9%, Samsung et Lenovo enregistrant des pertes plus importantes que leurs concurrents. Samsung, par exemple, a perdu 21,6% d’une année sur l’autre.

Explication ? Le marché des tablettes dans son ensemble a chuté de 11,9% et les principaux concurrents Samsung et Lenovo ont enregistré des baisses beaucoup plus importantes de leurs livraisons. Les livraisons de Samsung ont baissé de 21,6%, tandis que la baisse de Lenovo d’une année sur l’autre était encore supérieure à 25,4%. Au quatrième trimestre 2021, 46 millions de tablettes ont été expédiées, IDC s’attendant à une augmentation significative dans les mois à venir.

Apple a réalisé une part de marché de 38% au cours du trimestre, contre 15,9% pour Samsung à la deuxième place. Si l’on prend en compte l’ensemble de l’année 2021, Apple est en tête avec 34,2%, tandis que Samsung atteint 18,3%.

Selon IDC, de nombreux utilisateurs ont préféré les iPad pour leur polyvalence et leur parfaite compatibilité avec les autres produits Apple.